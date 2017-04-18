Форма поиска по сайту

18 апреля 2017, 17:27

Культура

Минобороны РФ оценило количество боевиков ИГ в Мосуле в 1,2 тысячи человек

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Zouhir Al Shimale

Чуть больше тысячи боевиков запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) осталось в иракском Мосуле. Такими данными располагает Минобороны России, сообщает "Газета.ру".

"Группировка ИГ в провинции Найнава насчитывает около 2,4 тысячи человек, из них в Мосуле – до 1,2 тысячи боевиков, в городе Тель-Афар – до 700, в населенных пунктах Бафаз и Эль-Хдар – еще около 300 и 200 террористов", – сообщил источник издания в военном ведомстве.

Членами террористических формирований, в основном, являются выходцы из Ирака.

Ранее СМИ распространили информацию о задержании лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Его задержали при пересечении границы между Ираком и Сирией во время операции российской разведки и сирийских войск.

Также 17 апреля под Мосулом был уничтожен один из старших помощников аль-Багдади по прозвищу аль-Кавкази. Его убили возле своего дома в Талль-Афар (в 35 километрах к юго-западу от Мосула).

боевики Ирак ИГ Минобороны РФ жизнь в мире

Главное

