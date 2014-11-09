На севере Москвы обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ

Фото: ТАСС/ Сергей Смольский

На пересечении 1-й и 5-й ул. Ямского Поля обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, передает Агентство "Москва", ссылаясь на столичное управление МВД.

Подозрительный объект был найден в ходе земляных работ. Сейчас территория вокруг предмета оцеплена, а по периметру дежурят полицейские.

Проводится проверка. В ближайшее время подозрительный предмет будет вывезен для дальнейшей утилизации.

Ранее ученики одной из школ Солнечногорска были эвакуированы после того, как рядом с учебным заведением обнаружили четыре гранаты времен Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что боеприпасы времен войны находят на территории Москвы и Подмосковья регулярно. Так, 22 сентября в парке "Измайлово" местные жители обнаружили 56 76-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре ручные гранаты времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы хранились в подземном "схроне".