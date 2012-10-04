Форма поиска по сайту

04 октября 2012, 05:12

Безопасность

На территории предприятия в Москве обнаружены боеприпасы

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории московской фирмы обнаружены боеприпасы к автоматической пушке от бронетранспортера (БТР). Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке МВД.

Накануне один из руководителей ООО "Втормет" сообщил в полицию, что при разделке одного из вагонов найден ящик с боеприпасами. На территорию предприятия прибыли сотрудники инженерно-саперного отряда полиции Москвы. Они установили, что в ящике находятся три цинка, в каждом из которых по 18 патронов, предположительно, от автоматического орудия, устанавливаемого на БТРы.

В настоящее время боеприпасы изъяты. Полицейские выясняют, каким образом и откуда они попали в вагон.

боеприпасы чп

