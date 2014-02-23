Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 февраля 2014, 15:58

Спорт

Сборная России завоевала тринадцатое золото на Играх в Сочи

Сборная России завоевала тринадцатую золотую медаль на Олимпиаде в Сочи. Последнюю награду нашей команде принесла четверка бобслеистов, возглавляемая Александром Зубковым.

Российский экипаж имел небольшое преимущество над первой командой Латвии перед последней попыткой и сумел удержать преимущество. Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло стали олимпийскими чемпионами в состязаниях бобов-"четверок".

Для Зубкова и Воеводы это уже вторая медаль Олимпиады в Сочи - они также выиграли золото в соревнованиях "двоек".

Серебро досталось латвийскому экипажу, а бронза - команде США.

Экипаж Александра Касьянова расположился на четвертом месте, а команда Никиты Захарова - на пятнадцатом.

Таким образом, сборная России на Олимпиаде в Сочи выиграла 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Это лучший результат нашей команды за последние 20 лет.

Сюжет: Дневники Олимпиады
бобслей Олимпиада-2014

