Дневник Олимпиады: день десятый

Фото: ИТАР-ТАСС

Победа российских бобслеистов в двойках, третье золото Дарьи Домрачевой и неудачное выступление сборной России по керлингу - в очередном выпуске "Дневника Олимпиады в Сочи".

Первое золото в бобслее

Главным событием 17 февраля на Олимпиаде для российских болельщиков стала победа бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Воеводы в двойках. Уверенно лидировавший после трех попыток, российский экипаж в четвертом заезде показал время 3 минуты 45,39 секунды.

Отметим, что золото бобслеистов имеет дополнительную ценность, ведь оно стало первым для России в бобслее в истории Олимпийских игр. Конечно, советские спортсмены выигрывали золотые медали (последний раз - в 1988 году), но в новейшей истории страны такое случилось впервые.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, победа в бобслее позволила России подняться на второе место в медальном зачете. Теперь на счету российской сборной пять золотых наград, семь серебряных и пять бронзовых.

Невероятная Домрачева

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева вполне заслуживает звания главной лучшей спортсменки на Олимпийских играх в Сочи. Выиграв сегодняшний масс-старт, Домрачева стала трехкратной олимпийской чемпионкой. До этого белоруска выиграла гонку преследования и индивидуальную гонку.

Дарья Домрачева. Фото: ИТАР-ТАСС

Второе место в масс-старте заняла представительница Чехии Габриэла Соукалова, отставшая от победительницы на 20,2 секунды. Бронзу завоевала норвежка Тириль Экхофф (+27,3).

Что касается российских спортсменок, то здесь все очень плохо. Ольга Вилухина и Ольга Зайцева пришли к финишу лишь 22-й и 24-й соответственно.

Отметим, что для Зайцевой гонка сложилась крайне драматично. На втором круге наша биатлонистка не удержалась на лыжне и вылетела с трассы, врезавшись в заграждение. Но это были еще не все беды для Ольги. Когда россиянка встала, в нее врезалась одна из проезжавших мимо соперниц и сломала Зайцевой палку. Но, несмотря на это, москвичка смогла продолжить гонку.

Провал в керлинге

В понедельник сборная России по керлингу завершила свои выступления на Олимпийских играх в Сочи. Мужская и женская команды показали одинаковый результат, одержав по три победы и шесть раз проиграв. Но при этом для девушек такой результат не иначе как провальным не назовешь.

Это связано с тем, что для мужской сборной сочинские Игры стали дебютом на Олимпиадах. Бросается в глаза тот факт, что от игре к игре россияне прогрессировали, на равных сражаясь с более опытными соперниками. Даже тренер сборной Василий Гудин подчеркнул, что седьмое место на Олимпийских игра - достойный результат для молодой команды.

Фото: ИТАР-ТАСС

По-другому обстоит дело с женской командой. На домашней Олимпиаде наши керлингистки считались одними из претенденток на медали, но три поражение подряд от не самых сильных сборных Китая, Японии и Южной Кореи, заставили россиянок выигрывать матчи у более серьезных соперниц. Сделать это удалось лишь частично. Подопечные Томаса Липса обыграли швейцарок, но уступили канадкам и шведкам, тем самым практически распрощавшись с надеждами на высокие места. Завершило неудачное выступление девушек поражение от Великобритании.

Бронза в танцах на льду

Российский дуэт Елена Ильиных / Никита Кацалапов выиграли бронзовые медали в танцах на льду. Победителями стали американцы Мерил Дэвис/Чарли Уайт, лидировавшие после короткой программы. Серебро завоевала канадская пара Тесса Вирчу и Скотту Мойр. Другая российская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняла пятое место.