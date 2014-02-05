Бобслеист Зубков станет знаменосцем сборной России на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Бобслеист Александр Зубков назначен знаменосцем сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, которая пройдет 7 февраля, сообщает пресс-служба олимпийского комитета России.

39-летний спортсмен - двукратный призер Олимпийских игр. Он выиграл "серебро" на Играх в Турине в 2006 году и завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Ванкувере.

Олимпийские игры в Сочи станут для Александра Зубкова уже четвертыми в карьере. На счету бобслеиста также победа на чемпионате мира в 2011 году. Зубков четырежды становился чемпионом Европы, неоднократно занимал первые места на Кубке мира.

В сообщении отмечается, что при выборе знаменосца учитывались мнения капитанов всех российских команд.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года.