На Тишинке откроется рождественский блошиный рынок

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

С 10 по 13 декабря на Тишинской площади распахнет свои двери 39-ый блошиный рынок.

В этот раз он посвящен грядущим праздникам – Рождеству и Новому году. Именно здесь гости смогут выбрать самые необычные, запоминающиеся и удивительные подарки для родных и близких.

Организаторы мероприятия рекомендуют обратить внимание на предметы, выполненные в монохромной гамме: гравюры, старые фотографии, нерасписанный фарфор, обои-гризайли, строгие камеи, белый бисквит и черный базальт. Они украсят любой интерьер, так как не требуют определенных цветовых сочетаний.

На рынке также будет представлен спецпроект "Черно-белые начинают и выигрывают", где появится винтаж и антиквариат исключительно в этих тонах.

Посетители также смогут приобрести всевозможные антикварные вещи, посуду, гобелены, дизайнерские предметы и украшения.