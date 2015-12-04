Форма поиска по сайту

04 декабря 2015, 12:48

На Тишинке откроется рождественский блошиный рынок

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

С 10 по 13 декабря на Тишинской площади распахнет свои двери 39-ый блошиный рынок.

В этот раз он посвящен грядущим праздникам – Рождеству и Новому году. Именно здесь гости смогут выбрать самые необычные, запоминающиеся и удивительные подарки для родных и близких.

Организаторы мероприятия рекомендуют обратить внимание на предметы, выполненные в монохромной гамме: гравюры, старые фотографии, нерасписанный фарфор, обои-гризайли, строгие камеи, белый бисквит и черный базальт. Они украсят любой интерьер, так как не требуют определенных цветовых сочетаний.

На рынке также будет представлен спецпроект "Черно-белые начинают и выигрывают", где появится винтаж и антиквариат исключительно в этих тонах.

Посетители также смогут приобрести всевозможные антикварные вещи, посуду, гобелены, дизайнерские предметы и украшения.

Место: Тишинская пл., дом, 1

Время: 10-11 декабря: 12:00 – 21:00

12 декабря: 11:00 – 21:00

13 декабря: 11:00 – 20:00

Цена: 200 рублей (до 16 лет – бесплатно)

