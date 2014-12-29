Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

29 декабря 2014, 20:45

На ВДНХ установили скамейки с подогревом

благоустройство парки ВДНХ скамейки скамейки с подогревом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Первые четыре скамейки с подогревом установили на главной аллее ВДНХ, сообщили в пресс-службе главной выставки страны.

Скамейки установили между павильонами №64 "Оптика" и №66 "Культура". В пресс-службе ВДНХ отмечают, что парковая мебель является разработкой российской компании "Хоббика".

Основой конструкции теплых скамеек стал нагревательный элемент, который повышает температуру поверхности скамейки в зависимости от температуры воздуха. Так, если на улице минус 20 градусов, скамейка нагреется до плюс 15. Если же столбики термометров в показывают около 0 градусов, то лавочки нагреются только до плюс пяти градусов.

В пресс-службе добавили, что скамейки "умные": их энергосберегательные "умения" позволяют сильнее нагревать именно те участки сидений, на которых находятся люди.

Ссылки по теме

Ранее телеканал "Москва 24" сообщал, что теплые скамейки также создали в Новосибирске. 5 ноября разработки презентовали на форуме "Городское хозяйство - пути развития", который прошел на ВДНХ.

Отметим, что в столице системой нагревания оснащаются и пешеходные переходы. К ноябрю власти оборудовали системой подогрева ступеньки 184 переходов. Система снегоудаления включает в себя специальный кабель, который прокладывают под каждую ступеньку и подсоединяют к датчику температуры. При сильных морозах и во время образовании наледи на ступеньках датчик включает обогрев.

Сайты по теме

Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать