На ВДНХ установили скамейки с подогревом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Первые четыре скамейки с подогревом установили на главной аллее ВДНХ, сообщили в пресс-службе главной выставки страны.

Скамейки установили между павильонами №64 "Оптика" и №66 "Культура". В пресс-службе ВДНХ отмечают, что парковая мебель является разработкой российской компании "Хоббика".

Основой конструкции теплых скамеек стал нагревательный элемент, который повышает температуру поверхности скамейки в зависимости от температуры воздуха. Так, если на улице минус 20 градусов, скамейка нагреется до плюс 15. Если же столбики термометров в показывают около 0 градусов, то лавочки нагреются только до плюс пяти градусов.

В пресс-службе добавили, что скамейки "умные": их энергосберегательные "умения" позволяют сильнее нагревать именно те участки сидений, на которых находятся люди.

Ранее телеканал "Москва 24" сообщал, что теплые скамейки также создали в Новосибирске. 5 ноября разработки презентовали на форуме "Городское хозяйство - пути развития", который прошел на ВДНХ.

Отметим, что в столице системой нагревания оснащаются и пешеходные переходы. К ноябрю власти оборудовали системой подогрева ступеньки 184 переходов. Система снегоудаления включает в себя специальный кабель, который прокладывают под каждую ступеньку и подсоединяют к датчику температуры. При сильных морозах и во время образовании наледи на ступеньках датчик включает обогрев.