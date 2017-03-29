Москвичи смогут наблюдать за проведением работ по программе "Моя улица"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Москвичи смогут наблюдать за тем, как реализуется программа "Моя улица". Об этом сообщил на пресс-конференции заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков отметил, что реализация программы предполагает три уровня качества материалов и выполнения работ, поэтому здесь важное значение имеет общественный контроль со стороны жителей города. С этой целью на портале "Наш город" вновь появится соответствующий раздел.
Кроме того, на всех объектах, включенных в программу "Моя улица", установят видеокамеры, которые будут транслировать происходящее в режиме онлайн.
В рамках программы в 2016 году реконструкции подвергли Новый Арбат, Тверскую, Большую Якиманку, Воздвиженку, Лубянскую площадь, Кудринскую площадь, Никитский бульвар, Садовую-Триумфальную, Таганскую и многие другие улицы.
Помимо расширения тротуаров, реставрации фасадов, организации велодорожек и парковочного пространства, особое внимание власти города уделили высадке новых деревьев.
В 2017 году в Москве благоустроят еще 90 общественных пространств, включая центральные улицы, набережные, вылетные магистрали, въездные группы в город на МКАД. Кроме того, в столице появятся 49 новых парковых зон, а около 200 зданий получат архитектурно-художественную подсветку.
Подробнее о достижениях и дальнейших планах программы "Моя улица" – читайте в материале m24.ru.