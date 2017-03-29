Москвичи смогут наблюдать за проведением работ по программе "Моя улица"

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Москвичи смогут наблюдать за тем, как реализуется программа "Моя улица". Об этом сообщил на пресс-конференции заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что реализация программы предполагает три уровня качества материалов и выполнения работ, поэтому здесь важное значение имеет общественный контроль со стороны жителей города. С этой целью на портале "Наш город" вновь появится соответствующий раздел.

Кроме того, на всех объектах, включенных в программу "Моя улица", установят видеокамеры, которые будут транслировать происходящее в режиме онлайн.