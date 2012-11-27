Около 300 новых деревьев появятся в Александровском саду

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Александровский сад к весне предстанет в новом облике: в нем планируется посадить около 300 новых деревьев. Уже появилось более 200 саженцев лиственных пород – липы, отборные и элитные сорта каштана, рябины, березы и клена. До Нового года будут высажены еще 80 хвойных деревьев, в том числе ели, пихты, лиственницы.

"Осуществлена замена всех выбракованных деревьев. Уже высажены также 2700 кустарников, которые создадут особую декоративную и цветовую гамму в ландшафте сада", – написал в своем блоге в Facebook пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков.

Он отметил, что в Александровском саду вырубаются только болеющие и сухие тополя. Всего вырублено 150 деревьев.

"Работам предшествовал мониторинг и тщательное обследование территории специалистами по ландшафтному дизайну, дендрологами, инженерами и агрономами садово-паркового хозяйства", – подчеркнул Хреков.

Он заявил, что главная цель работ – восстановление исторического облика Александровского сада.

Благоустройство планируется завершить в 2013 году.