Состояние столичных лыжных трасс поддерживают 170 снегоходов

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Коммунальные службы следят за состоянием лыжных трасс с помощью 170 снегоходов и 40 тракторов, которые были куплены специально для этой цели, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков добавил, что в этом году в Москве было организовано 220 лыжных трасс, передает корреспондент M24.ru. "В 2010-2011 было примерно 120 лыжных трасс. Сегодня у нас 675 км лыжных маршрутов, из них 260 освещенных", - подчеркнул Бирюков.

Заммэра также рассказал, что в столице благоустроено около 200 катков с искусственным льдом. Ознакомиться с расположением лыжных трасс и катков можно на портале открытых данных.

Где кататься на лыжах в Москве

При этом кататься на лыжах москвичи смогут и на благоустроенных общественных пространствах вдоль вылетных магистралей. Что интересно, жители могут сами проложить маршрут по тем местам, где летом засеян газон. Для создания лыжни строить специальную инфраструктуру не нужно. Об этом M24.ru рассказала пресс-секретарь департамента капремонта Татьяна Блинова.

Она отметила, что власти уже благоустроили территории рядом с Каширским шоссе. "Этой зимой, когда было много снега, москвичи уже катались там, - подчеркнула Блинова. - Вдоль магистралей Москвы есть достаточно большие пространства, где летом устроены газоны. В этих местах зимой можно ходить на лыжах, если погода позволяет. Никаких проблем: встали на лыжи и прошли километр или три, кто сколько может. Однако на лыжах не стоит ездить по пешеходным дорожкам. Но по свободным пространствам, где летом лежат газоны, вполне”.



Удобнее всего кататься будет вдоль тех магистралей, территории вокруг которых уже благоустроены. Пока это Каширское шоссе, Волгоградский проспект и частично Варшавка.