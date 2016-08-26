Несколько улиц на северо-востоке Москвы перекроют в связи с благоустройством

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Несколько улиц на северо-востоке Москвы будут перекрывать до 30 сентября в связи с благоустройством прилегающей к Люблинско-Дмитровской линии метро территории, сообщает пресс-служба информационного центра транспортного комплекса столицы.

На следующих участках для транспорта круглосуточно будут перекрывать одну полосу:

С 23 августа по 13 сентября:



Огородный проезд от дома 8 до дома 18, корпус 1, в сторону улицы Милашенкова;

улица Руставели в районе дома 14, строение 11;

улица Фонвизина в районе дома 17;

улица Милашенкова от дома 11, корпус 1, до дома 1 в сторону улицы Фонвизина;

Фото: dt.mos.ru

С 10 по 30 сентября:



Огородный проезд от дома 17 до дома 9 в сторону проезда Добролюбова;

улица Руставели в районе дома 19;

С 30 августа по 20 сентября:

улица Фонвизина от дома 12 до дома 14 в сторону Огородного проезда;

Фото: dt.mos.ru

С 25 августа по 15 сентября:



улица Милашенкова от владения 2 до дома 8 в сторону пересечения с улицей Яблочкова;

С 23 августа по 16 сентября:

Дмитровское шоссе от дома 37, корпус 1 до дома 47а (в область и в центр).

Фото: dt.mos.ru

Участок Серпуховско-Тимирязевской ветки метро закроют 27 и 28 августа из-за подключения оборудования новых станций. Для пассажиров будут недоступны станции "Дмитровская", "Тимирязевская" и "Петровско-Разумовская". Поезда будут курсировать от "Алтуфьево" до "Владыкино" и от "Савеловской" до "Бульвара Дмитрия Донского".