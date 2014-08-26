В ЦАО открылся "народный парк" микрорайона Шелепиха

Фото: m24.ru

В Центральном округе открылся "народный парк" микрорайона Шелепиха на Пресне. Новый зеленый уголок расположился у дома №8 на Шелепихинской набережной, передает пресс-служба префектуры ЦАО.

Территория "народного парка" разделена на три части: детскую, спортивную и зону отдыха для старшего поколения. Участки разделены цветниками и деревьями.

В центре парка расположен фонтан из больших камней, а спортивная зона оснащена уличными тренажерами и теннисными столами. На детской площадке ребята могут занять себя развивающим игровым комплексом.

Кроме того, в зоне отдыха для пожилых людей расставлены лавочки и уличные торшеры для чтения. Тут же находится и деревянная беседка, пройти к которой можно по декоративному мостику.

Где появятся народные парки в 2014 году

На входе в "народный парк" лежит валун с информационной табличкой. Помимо этого, во дворах Шелепихинской набережной за счет средств, полученных после введения платных парковок появились карманы для стоянки.

"В создании "народных парков" участвует не только город, но и спонсоры, которые вкладывают деньги в благоустройство своих родных районов. В прошлом году мы уже открыли в центре Москвы 5 народных парков", - отметил префект ЦАО Виктор Фуер.

Добавим, что столичные власти в 2014 году намерены обустроить 53 "народных парка" площадью 100 гектаров. 25 из них организуют за счет бюджета города. Народные парки обустраиваются в ЦАО (7 объектов), СЗАО (8 объектов), ВАО и ЮЗАО – по 6 объектов, САО, ЮВАО, ЮАО и ЗАО – по 5 объектов, а в СВАО и ЗелАО – по 3 объекта.

В результате за два года реализации программы "народный парк" численность населения, проживающего в шаговой доступности от благоустроенных парковых территорий, увеличится на 530 тыс. человек.

На данный момент в Москве расположено 180 парков и 8 усадеб общей площадью более четырех тысяч га. Масштабные работы по комплексному благоустройству парковых зон начались еще в 2011 году.