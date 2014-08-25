"Активные граждане" решат, как благоустроить московские улицы

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В системе электронных референдумов "Активный гражданин" открылась серия голосований о городской программе "Моя улица". На первом этапе москвичи выскажут свое мнение о том, как благоустроить город.

Голосование проходит по нескольким типам улиц: магистралям с активным автомобильным движением, улицам в районах жилой застройки, а также территориям с высокой пешеходной активностью, к которым относятся бульвары, скверы и прогулочные зоны.

По каждому из пунктов "активные граждане" могут выбрать до пяти самых важных на их взгляд преобразований. Среди вариантов: озеленение улиц, улучшение освещения, появление удобной навигации, установка уличной мебели, создание условий для маломобильных граждан, а также организация велодорожек и парковочных мест и замена тротуарного покрытия.

Кроме того, горожане решат, нужно ли разрабатывать индивидуальный стиль улиц и устанавливать ли на них арт-объекты. Все желающие смогут предложить и свои идеи по дальнейшему благоустройству. Опрос продлится до 10 сентября. За его прохождение начисляется 30 баллов.

В Москве стартует программа "Моя улица"

Отметим, что в рамках следующего этапа голосования горожанам предложат определить список улиц, где будут проводиться работы, а на завершающем этапе – выбрать конкретные элементы для каждой улицы, вплоть до материала и цвета скамеек.

Программа благоустройства улиц и общественных пространств "Моя улица" разрабатывается в рамках Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы". Она затронет не только исторический центр, но и спальные районы на окраинах города. Ее основная цель - создание благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев. Программа предусматривает ремонт фасадов зданий, озеленение пешеходных зон, демонтаж незаконной рекламы, обустройство велодорожек, установку урн и лавочек.

Сергей Собянин поручил до конца октября подготовить перечень конкретных столичных магистралей, которые войдут в программу "Моя улица".