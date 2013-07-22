Москвичи смогут устанавливать в парках именные скамейки с гравировкой

На заседании Совета по развитию общественных пространств при мэре Москвы предложили ввести именные лавочки с гравировкой. "Памятные" скамейки с гравировкой или табличкой, посвященной дате или конкретному человеку, можно будет устанавливать на улицах и в парках города.
Москвичи смогут сами выбирать, что именно будет написано на лавке, при этом право на воплощение своей идеи они получат только после оплаты стоимости скамьи. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" архитектор Иван Овчинников.
"Мне было бы интересно спроектировать и построить для городской среды данные лавки. Но свое имя я постеснялся бы ставить", – сообщил Овчинников.
По его словам, подобные скамейки должны составить единую композицию с окружающей средой и архитектурным обликом города. Он отметил, что для реализации подобных проектоа в городе необходимо проводить конкурсы среди профессиональных архитекторов.
Эксперты считают, что "лавочки памяти" сделают город более дружелюбным и сэкономят бюджетные деньги.