Москвичи смогут устанавливать в парках именные скамейки с гравировкой

В столице появятся именные скамейки с гравировкой

На заседании Совета по развитию общественных пространств при мэре Москвы предложили ввести именные лавочки с гравировкой. "Памятные" скамейки с гравировкой или табличкой, посвященной дате или конкретному человеку, можно будет устанавливать на улицах и в парках города.

Москвичи смогут сами выбирать, что именно будет написано на лавке, при этом право на воплощение своей идеи они получат только после оплаты стоимости скамьи. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" архитектор Иван Овчинников.

"Мне было бы интересно спроектировать и построить для городской среды данные лавки. Но свое имя я постеснялся бы ставить", – сообщил Овчинников.

По его словам, подобные скамейки должны составить единую композицию с окружающей средой и архитектурным обликом города. Он отметил, что для реализации подобных проектоа в городе необходимо проводить конкурсы среди профессиональных архитекторов.

Эксперты считают, что "лавочки памяти" сделают город более дружелюбным и сэкономят бюджетные деньги.