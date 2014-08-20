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20 августа 2014, 15:10

Для ВДНХ разработают новую транспортную схему

благоустройство парки бизнес ВДНХ схема движения конкурс разработка

Фото: m24.ru

ГУП "МосгортрансНИИпроект" ищет подрядчика для разработки новой транспортной схемы территории ВДНХ. Главная цель - улучшение транспортной доступности комплекса и объектов внутри него. Такая заявка размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет около 12 миллионов рублей. Общий срок выполнения работ – не более 50 календарных дней с момента подписания договора.

Победитель конкурса должен будет разработать три возможных сценария развития территории ВДНХ, чтобы в дальнейшем можно было повысить безопасность участников движения и улучшить доступность транспортного обслуживания для всех горожан, включая маломобильных граждан.

Помимо этого, подрядчику предстоит снизить нагрузку на дорожно-тропиночную сеть выставки и улично-дорожную сеть прилегающей к ней территории. Нужно будет заняться и упорядочиванием мест для парковки, а также усовершенствовать грузовую логистику для повышения эффективности работы зоны Экспоцентра.

Как менялась ВДНХ

Перед началом работ победитель тендера должен будет изучить существующую транспортную инфраструктуру и определить участников движения на территории ВДНХ. При этом необходимо учитывать возможность ограничения автомобильного движения и использования экологических видов транспорта. В техническом задании также указано, что победитель конкурса проведет опросы посетителей ВДНХ и учтет их пожелания и замечания.

Новая схема движения должна будет сочетаться с существующими и планируемыми трамвайными, монорельсовым, автобусными, пригородными железнодорожными маршрутами и линией метрополитена.

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Кроме того, на ВДНХ могут обустроить дополнительные пешеходные переходы, разместить в нужных местах дорожные знаки и разметку и установить режим транспортного обслуживания. Также ВДНХ сделают удобнее для любителей велосипедов. В техническом задании отмечается, что на территории выставки появится велосипедный прокат и места для стоянки.

Напомним, юбилей ВДНХ отмечался с 1 по 3 августа. В рамках празднования открылись выставки, прошли концерты и другие развлекательные мероприятия.

В честь юбилея ВДНХ Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха. Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений

Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

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