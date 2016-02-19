У спорткомплекса "Лужники" появится новая система навигации

Фото: m24.ru

Благоустройство территории "Лужников" к Чемпионату мира по футболу 2018 года начнется уже весной 2016 года, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, работы по ландшафтному дизайну, функциональному зонированию, а также наполнение парка современной инфраструктурой затронет порядка 70 процентов территории, включая набережную.

"За счет сокращения автомобильных полос на набережной "Лужников" будут организованы специальные дорожки для бегунов, велосипедистов и роллеров. Расширение набережной и наполнение ее разнообразными объектами инфраструктуры – прокатом, пунктами общепита, велопарковками, раздевалками, душевыми и камерами хранения – сделает ее еще более удобной для любителей активного отдыха", – сказал он.

На маршруте появятся мобильные киоски, новые скамьи и информационные табло. В зеленой полосе у набережной разместятся мини воркаут-площадки с уличными тренажерами. Также отреставрируют причал. У спорткомплекса появится новая система навигации: территорию для удобства разделят на пять частей. Сориентироваться и найти нужный объект помогут пешеходные и парковочные указатели.

"Москва в цифрах": Реконструкция "Лужников"

Скамейки, велопарковки, противопарковочные столбики, решетки для защиты корневой системы деревьев будут выполнены в едином стиле. Аллея Славы превратится в променад и выставочное пространство под открытым небом, посвященное истории и достижениям спорта. На площади перед реконструируемым бассейном "Лужники" появится фонтан.

Работы по благоустройству планируется завершить в 2017 году.

Ранее m24.ru сообщало, что на Большой спортивной арене "Лужники" появится грандиозная смотровая площадка, с которой откроется прекрасный вид на центр города, "Москву Сити" и МГУ".