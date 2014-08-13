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13 августа 2014, 14:35

Почти три четверти москвичей довольны качеством услуг ЖКХ - Бирюков

благоустройство Петр Бирюков опросы

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти три четверти москвичей удовлетворены качеством услуг ЖКХ. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что такие данные приводят независимые эксперты.

"Могу с гордостью сказать, что такого показателя больше нет нигде по стране, но мы на достигнутом не останавливаемся", - заявил Бирюков.

По словам заммэра, четыре года назад качеством услуг ЖКХ были довольны лишь 28 процентов москвичей.

Год назад качество услуг ЖКХ положительно оценила примерно половина москвичей, которые приняли участие в опросе Фонда "Общественное мнение". Тогда уровень оказания услуг ЖКХ не устраивал 36 процентов москвичей.

Отметим, что в настоящий момент столица готовится к зимнему отопительному сезону. Все мероприятия по подготовке планируется завершить к 25 августа.

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