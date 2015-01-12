Столичные улицы очищают от снега в круглосуточном режиме

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Коммунальщики очищают улицы Москвы от последствий метели, прошедшей 11 января, в круглосуточном режиме. Всего в городе работают около 15 тысяч единиц техники, а во дворах убирают снег около 35 тысяч дворников.

За четыре дня в столице выпала почти половина месячной нормы осадков - 42 миллиметра. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров. Из-за метели были задержаны или отменены более ста рейсов.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, к дополнительной уборке улиц был привлечен ряд компаний, в том числе "Гормост", МОЭК и "Мосводосток". Они убирают 180 улиц в центральной части города.

Отметим, что столичные коммунальщики принимают жалобы от горожан на неубранный снег, гололед и реагенты.

Если не убирают снег во дворах: отдел оперативного контроля ОАТИ – 8 (499) 264-96-81 (по будням, с 8.00 до 17.00); 8 (495) 912-16-28 (в будни - с 17.00 до 8.00; в выходные - круглосуточно). Кроме того, обращения принимают по телефону 8 (495)912-13-61.

Если не чистят дороги: Дорожная инспекция ОАТИ – 8 (495) 912-68-22 (по будням, с 8.00 до 17.00). Добавим, что перед тем, как жаловаться в ОАТИ, лучше позвонить в управу своего района.

Обращение по поводу применения реагентов можно подать в департамент ЖКХ – 8 (495) 539-53-53.

Жалобу на излишнее количество антигололедных веществ или на загрязнение ими газонов лучше подавать в департамент природопользования и охраны окружающей среды - 8 (495) 644-20-77.

Сведения о наледи и сосульках принимают несколько организаций. Так, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу департамента ЖКХиБ: 8 (495) 681-0549/8 (495) 681-73-67 или в Мосжилинспекцию: 8 (495) 681-7780/8 (495) 681-21-45; 8 (495) 681-2054 (9.00-18.00, по пятницам – с 9.00 до 16.45).

Отоплением также занимаются несколько компаний. Например, "МОЭК" – 8 (495)662-50-50, Мосжилинспекция – 8 (495) 681-77-80/8 (495) 681-21-45; 8 (495) 681-20-54.

У последней, кстати, есть окружные подразделения:

ВАО – 8 (499) 268-38-35,

ЗАО – 8 (499) 148-07-84,

ЗелАО – 8 (499) 732-35-33,

САО – 8 (499) 158-13-34,

СВАО – 8 (495) 619-67-54,

СЗАО – 8 (499) 192-98-17,

ЦАО – 8 (499) 973-0392,

ЮВАО – 8 (495) 784-92-13,

ЮЗАО – 8 (495) 310-51-27,

ЮАО - 8(499) 619-63-05.

Добавим, что жаловаться можно и на портале "Наш город" . Там открылись новые проблемные темы - например, неправильного и избыточного использования реагентов в городе.

Также в начале ноября на портале открылись "зимние темы": "Гололед во дворе" и "Незалитый или некачественно залитый каток".

Список проблемных тем, доступных в категории "Многоквартирные дома", пополнили "Холод в подъезде" и "Неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов". Также в категории "Дороги" теперь можно пожаловаться по темам: "Снеговые кучи на обочинах", "Неубранные снеговые кучи в парковочных карманах" и "Гололед на проезжей части/тротуаре".