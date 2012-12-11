Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

11 декабря 2012, 16:15

Пять елочных базаров откроются на следующей неделе в Зеленограде

благоустройство Анатолий Смирнов Новый год елки префект ЗелАО власть

"Час префекта": Префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов

Зеленоградский округ практически полностью готов к наступающему Новому году. Установлены елки, дома украшены гирляндами. С 20 декабря заработают елочные базары. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов.

Иллюминацию на жилых домах и офисных зданиях в ЗелАО включили с 1 декабря. В этом году предпочтение отдали светодиодным гирляндам. Подсвечены 45 домов. Также в городе установили 20 елок.

"Мы стараемся не отставать от Москвы в плане темпов подготовки к Новому году. Ведется оформление округа флагами, смонтированы плакаты с новогодней тематикой", – отметил Смирнов.

20 декабря в округе заработает пять елочных базаров – в 3, 6, 12, 15 микрорайонах.

На месте сломанной в прошлом году деревянной горки у Черного озера появятся новая. Она будет деревянно-ледяной – деревянный каркас с ледяным настилом. Власти надеются, что это поможет выдержать нападки вандалов.

Сюжет: Новый год в Москве: что, где, когда и за сколько?

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать