Пять елочных базаров откроются на следующей неделе в Зеленограде

"Час префекта": Префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов

Зеленоградский округ практически полностью готов к наступающему Новому году. Установлены елки, дома украшены гирляндами. С 20 декабря заработают елочные базары. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов.

Иллюминацию на жилых домах и офисных зданиях в ЗелАО включили с 1 декабря. В этом году предпочтение отдали светодиодным гирляндам. Подсвечены 45 домов. Также в городе установили 20 елок.

"Мы стараемся не отставать от Москвы в плане темпов подготовки к Новому году. Ведется оформление округа флагами, смонтированы плакаты с новогодней тематикой", – отметил Смирнов.

20 декабря в округе заработает пять елочных базаров – в 3, 6, 12, 15 микрорайонах.

На месте сломанной в прошлом году деревянной горки у Черного озера появятся новая. Она будет деревянно-ледяной – деревянный каркас с ледяным настилом. Власти надеются, что это поможет выдержать нападки вандалов.