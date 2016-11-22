"Мослекторий" покажет, зачем бизнесмен из списка Forbes помогает детям

24 ноября в бизнес-школе СКОЛКОВО состоится Speakers Nights с предпринимателем, совладельцем ГК "Русагро" и основателем частной школы-интерната для одаренных детей "Летово" Вадимом Мошковичем.

Вадим занимает 39-ю позицию в самых влиятельных людей мира Forbes. По его инициативе на территории ТиНАО на берегу реки близ поселения Летово возводится негосударственное образовательное учреждение для детей со всей России. Оно сможет принять 1012 одаренных учеников. Для преподавателей будет оборудовано 110 квартир. Первый звонок прозвенит для воспитанников и педагогов в 2018 году.

На встрече Вадим расскажет, зачем бизнесмены занимаются благотворительностью, кто такие одаренные дети и могут ли частные лица повлиять на систему образования в целом.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 24 ноября в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

