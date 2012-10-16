Доктор Лиза о дактилоскопии, бездомных и благотворительном фонде

Глава фонда "Справедливая помощь" Доктор Лиза рассказала о своем отношении к процедуре пересчета московских бездомных при помощи дактилоскопии

Недавно стало известно, что сотрудники московского департамента социальной защиты населения при помощи дактилоскопии пересчитают бездомных в городе.

Отпечатки пальцев у них будут брать прямо на улицах. Для этого десять мобильных бригад "Социального патруля" получат 20 сканирующих устройств, которые позволят брать отпечатки пальцев, сверять их с общегородской базой данных и идентифицировать человека.

Студию телеканала "Москва 24" посетила Елизавета Глинка, широко известная под псевдонимом Доктор Лиза.

Известный филантроп, врач-реаниматолог и директор фонда "Справедливая помощь" рассказала о своем отношении к нововведению.

О дактилоскопии

- Дактилоскопия – не единственный метод, по которому можно определить количество бездомных, живущих в Москве. Существуют записи в тех же отделениях милиции, в благотворительных фондах, куда они обращаются за помощью, в местах, где они регистрируются для получения одежды, где они проходят санобработку. Худо-бедно, но учет ведется. Зачем вкладывать огромные деньги в покупку этих 20 сканеров, когда на эти средства, а ведь приближается зима, можно было одеть и накормить бездомных.

О бездомных и фонде

- С декабря по май к нам ежедневно обращаются 150-200 человек, которые хотят есть. Мы достаточно долго работаем в Москве. Бездомные приходят сами и приводят тех, кто нуждается. Человека, который пришел с улицы голодный, в первую очередь нужно накормить. Во вторую очередь посмотреть нуждается ли он в медицинской помощи, и направить его для получения этой помощи. Третье – это юридическая или социальная помощь, например, утеря жилья или документов. Существует целая команда. Это не то, что я пришла и кормлю кашей всех желающих. У нас есть хорошо отработанная система помощи обездоленным людям.

Фонд сейчас переходит на зимний режим работы. Он включает в себя кормление, первую медицинскую помощь, госпитализацию при необходимости, восстановление документов, отправку домой, если готовы принять родственники, восстановление прав на жилье, если оно было утрачено незаконно.

Чего не хватает

- Нужно разработать систему или алгоритм помощи бездомным людям в зависимости от ситуаций, в которые они попали.

Допустим, для освободившихся из тюрьмы людей должны быть какие-то заведения, которые помогают, трудоустраивают, а не заталкивают обратно в тюрьму. Если это алкоголизм или психиатрическое заболевание, то здесь необходимо, если человек опасен для себя или окружающих, класть его в больницу насильно.

Туберкулезных больных, особенно это касается мигрантов, обследовать и лечить в туберкулезных больницах, но, что мы имеем? Они оттуда сбегают. У нас нет закона, который удерживает их там насильно. Зато у нас есть закон о дактилоскопии. Я против него, потому что у нас с бездомными и малоимущими так много других проблем, что дактилоскопия – не то, о чем нужно думать в настоящий момент. Впереди зима.

Благотворительный фонд "Справедливая помощь" был создан в 2007 году. Его исполнительным директором стала Елизавета Глинка (Доктор Лиза). 20 лет она работала с онкологическими больными и своими силами организовала первый хоспис в Киеве.

Фонд оказывает помощь бездомным, умирающим онкологическим больным и тем, кто находится в безвыходных ситуациях.