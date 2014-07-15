Серия лекций о добрых делах стартует в саду имени Баумана

Фото: Организаторы лекций

В среду, 16 июля, в саду имени Баумана начнутся лекции о добрых делах. Эксперты расскажут, как правильно помогать неизлечимо больным детям и взрослым.

Президент фонда "Вера", дочь основателя первого московского хосписа Веры Миллионщиковой, объяснит, как функционируют хосписы, и затронет тему доступности обезболивающих препаратов.

Посетителям покажут отрывки из документального фильма Тамары Дондурей "21 день", который прежде демонстрировался полностью лишь на фестивале "Кинотавр".

"Это кадры из жизни хосписа, каким его видят пациенты: беседы на крыльце, пикники в саду в летний день вместе с сотрудниками хосписа и фонда, воспоминания о самых ярких встречах, о любимых, о друзьях", - отметили организаторы.

В рамках лекций Татьяна Тульчинская из фонда "Здесь и сейчас" расскажет о некоммерческих благотворительных организациях, Екатерина Лебедева из фонда "Измени одну жизнь" - о помощи детям, Светлана Сафонова из фонда "Дарящие надежду" - об ответственности людей за домашних животных и о помощи бездомным животным.

Также запланирована лекция о способах уменьшения городских отходов. Ее проведет Александра Цыганкова (проект "Зеленый Супермаркет" Гринпис России). Лекцию о борьбе с коррупцией прочтет директор "Трансперенси Интернешнл" Елена Панфилова.

В программе запланированы выступления вибрафониста, композитора Иннокентия Иванова и призера международных конкурсов по игре на классической гитаре Вячеслава Голикова.

Начало в 18.00. Вход бесплатный.