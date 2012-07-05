В парке "Северное Тушино" пройдет благотворительный праздник

8 июля в парке «Северное Тушино» пройдет городской благотворительный праздник «Семья – это любовь!» для многодетных, приемных и неполных семей. Праздник приурочен ко Дню Семьи, любви и верности. Об этом сообщается на сайте Информационного центра правительства Москвы.

На мероприятии выступят представители столичных органов власти, руководители и представители коммерческих организаций. Многодетные семьи наградят в номинациях: «Самая творческая семья!», «Самая большая семья!», «Самая спортивная семья!», а также будет вручен приз «За реализацию социально-значимых программ в городе Москва».

Праздничный день завершится концертом.