Благотворительный блошиный рынок откроется в столице в конце июля

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27 июля в ресторане "Огород" откроется благотворительная барахолка "Flea Market", сообщила в пятницу пресс-служба фонда "Жизнь как чудо".

Организаторами объявлен сбор старых пуговиц, открыток, книг, ткани, лент, брошек, украшений, посуды, ключей, пластинок, монет, часов и прочих винтажных интересных и красивых предметов. Все принесенные вещи будут отсортированы и 27 июля представлены на "Flea Market". Все желающие выставить свои вещи на продажу на барахолке "Flea Market" могут привезти их в офис фонда "Жизнь как чудо".

Все собранные на благотворительном рынке средства пойдут пойдут на помощь детям с заболеваниями печени - подопечным фонда "Жизнь как чудо".

Ресторан "Огород" находится на проспекте Мира во втором строении дома №30. Мероприятие начнется в полдень и закончится в 15.00.