Санкции против Турции коснутся сельхозпродукции – Шувалов

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Под ограничительные меры, вводимые против Турции, в основном попадет сельхозпродукция, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у главы кабмина, передает ТАСС.

"По промышленной продукции предложение такое: пока ограничительные меры в настоящий момент не включать. При необходимости правительство всегда может этот перечень расширить", – сказал Шувалов.

В 2014 году Анкара поставила в Россию продовольствия в общей сложности на полтора миллиарда долларов. Крупнейшие категории – помидоры и цитрусовые, на них пришлось больше половины поставок. Однако это всего лишь 4 процента от всего отечественного импорта. Другие крупные статьи импорта из Турции – это ткани и текстиль.

Продажа путевок в Турцию прекращается немедленно – Шувалов

Напомним, товары из Турции в ближайшее время исчезнут с российских прилавков, указ об ограничениях подписал Владимир Путин.

24 ноября над территорией Сирии турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик СУ-24 ракетой "воздух-воздух", выпущенной истребителем F-16. В качестве причины турецкая сторона назвала якобы нарушение границы государства.