30 сентября 2014, 18:35

Экономика

Москва остается идеальным местом для развития бизнеса - Решетников

Фото: m24.ru

Москва всегда была и остается идеальным местом для развития бизнеса. Причем это не зависит от ситуации в экономике страны, заявил на Международном бизнес-форуме "Конкурентоспособность российского бизнеса на международных рынках" руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

Он особенно отметил три ключевых элемента, которые обеспечивают конкурентоспособность города: это стабильность финансовой системы и качество оказываемых услуг, деловой климат, а также растущий рынок труда.

При этом большой вклад обеспечивает и стабильность городского управления. Правительство Москвы поддерживает бездефицитность бюджета и в то же время помогает горожанам в ведении бизнеса, выделяя ресурсы на развитие столицы.

Глава департамента экономической политики и развития города подчеркнул, что при поддержке федеральных властей активно готовятся программы импортозамещения. "Наша задача – максимально использовать эти возможности для развития промышленного сектора, продолжить работу по реновации промзон и налоговому стимулированию бизнеса", - сказал он.

Касаясь вопроса рынка труда, Решетников рассказал, что ведется работа с миграционным учетом. Уже готовятся соответствующие поправки в миграционное законодательство.

Ранее Максим Решетников сообщил, что средняя зарплата в Москве достигла 55 тысяч рублей. Такие данные были получены по итогам прошлого года.

Решетников подчеркнул, что примерно 10 процентов москвичей получают больше 200 тысяч рублей в месяц. "Очень высока дифференциация. Средний уровень заработной платы во многом определяется крайне высокой зарплатой самых квалифицированных специалистов. Если убрать 10 процентов самых высокооплачиваемых и 10 процентов самых низкооплачиваемых, то средний уровень заработной платы в Москве составит 43-55 тысяч рублей", - подчеркнул Решетников.

