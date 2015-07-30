Volkswagen приостановит производство в Нижнем Новгороде

Фото: ТАСС

Сотрудники сборочного производства Volkswagen,который находится в Нижнем Новгороде с 3 августа на месяц уходят в корпоративный отпуск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Volkswagen Group Rus.

В компании отметили, что производственная площадка на автозаводе ГАЗ, на которой осуществляется контрактная сборка моделей Volkswagen и Skoda, будет находиться в корпоративном отпуске с 3 по 31 августа.

Ранее конвейеры были остановлены на заводе Volkswagen в Калуге. Там корпоративный отпуск продлится с 27 июля по 21 августа.

Сам Горьковский автозавод приостановил работу основных производств до 10 августа. Отмечалось, что во время корпоративного отпуска предприятие намерено завершить модернизацию производств для подготовки ключевого проекта 2015 года – выпуска цельнометаллического фургона ГАЗель Next.

Volkswagen Group Rus с 2012 года по соглашению с "Группой ГАЗ" производит в Нижнем Новгороде на производственной площадке автозавода модели Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia A7. Проектная мощность производства составляет 132 тысячи автомобилей в год. Соглашение о контрактной сборке с "Группой ГАЗ" действует до конца 2019 года.

Одновременно с заводом в Калуге свое производство остановил и крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ". Здесь конвейеры заработают только 17 августа. Вместе с "АвтоВАЗом" работу приостанавили предприятие "GM-АвтоВАЗ" и один из крупнейших поставщиков автогиганта "АвтоВАЗагргегат".

Корпоративный отпуск не затронет лишь сотрудников, занимающихся реализацией проектов, в том числе Lada Vesta и Lada X-RAY, а также специалистов ремонтных служб.

Отметим, что по итогам первого полугодия текущего года Volkswagen Group впервые в истории вышел в лидеры по продажам автомобилей. Концерн обогнал своего японского конкурента – Toyota, продав за отчетный период 5,04 миллиона автомобилей. Увеличение продаж стало возможным в первую очередь за счет восстановления европейского рынка.

Toyota же за полугодие реализовала 5,022 миллиона транспортных средств, что на 1,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.