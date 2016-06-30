Импорт алкоголя в Россию оказался под угрозой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Из-за отсутствия акцизных марок нового образца импортеры алкоголя в ближайшее время столкнутся с проблемами, сообщает "Коммерсант". Выдача акцизных марок старого образца скоро закончится, а новые акцизы не печатают – конкурс на выбор подрядчика не проведен до сих пор.

Импорт алкоголя может прекратиться, когда закончатся марки старого образца. Новые марки должны были выдаваться с 1 июля.

Поставщики оказались по угрозой срыва высокого сезона в конце года, обеспечивающего серьезную часть доходов. Также это может повлечь снижение поступлений в государственный бюджет.

Поставки алкоголя из-за рубежа могут остановиться

О возникших сложностях с получением марок, в том числе старого образца, сообщил изданию представитель компании Bacardi. По словам президента Simple Group Максима Каширина, компания успела запастись марками и пока не испытывает сложностей, но если марки не появятся до сентября, то последствия будут очень болезненными.

Союз импортеров алкогольной продукции (СИАП) запланировал обратиться к вице-премьеру Игорю Шувалову.

Проблемы с изготовлением марок нового образца возникли из-за завершившейся в мае реорганизации Гознака в акционерное общество, а также в связи с изменением требований к маркировке алкогольной продукции.

Федеральная таможенная служба по закону о контрактной системе в сфере госзакупок должна была провести тендер на выбор подрядчика для производства акцизных марок нового образца. Однако конкурс до сих пор даже не объявлен.

По словам председателя правления СИАП Валерия Филатова, проведение тендера, разработка, заказ, производство и поставка акцизных марок могут занять несколько месяцев.

