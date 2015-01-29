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Бизнес

29 января 2015, 08:06

Единый центр поддержки предпринимателей открылся в Химках

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Фото: ТАСС / Антон Тушин

Единый центр поддержки предпринимателей открылся в подмосковных Химках. Центр расположен в здании на проспекте Мельникова.

Единый центр включает МБУ "Малый бизнес Химки", Химкинскую торгово-промышленную палату и новую приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.

В центре бизнесмены узнают о видах государственной поддержки.

"Среди задач новой приёмной: ликвидация нарушений прав потребителей, предоставление консультаций, разъяснение законодательства в сфере торговли. Уполномоченный по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмен) должен стать эффективным посредником между бизнесом и государством, обеспечивая поддержку и защиту предпринимателям", - отметили в городской администрации Химок.

Прием в центре ведется с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.

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