ВТБ предоставил "Трансаэро" кредит на 9 млрд рублей

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Банк ВТБ предоставил "Трансаэро" кредит в размере 9 миллиардов рублей под госгарантии. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

Заемные средства предназначены для финансирования основной деятельности авиаперевозчика, срок кредита - три года.

"Поддержка отечественной гражданской авиации - важная составляющая экономического развития нашей страны. Кроме того, ВТБ всегда придавал особое значение работе с реальным сектором экономики. Уверен, что мы продолжим наше взаимовыгодное сотрудничество", - прокомментировал сделку первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что ввиаперевозчики, в частности UTair и "Трансаэро", могут рассчитывать на госгарантии.

"У нас и в этом году есть неиспользованный остаток госгарантий, а также в следующем году у нас есть определенный объем средств, которые мы можем использовать на гарантированные кредиты, которые берут компании. Первый кандидат - это авиаперевозчики "Трансаэро" и UTair. Им эти гарантии необходимы", - сказал Дворкович.

В конце декабря 2014 года стало известно, что авиакомпания "Трансаэро" получила поддержку государства и банков.

Со своей стороны "Трансаэро" поддержала принцип замораживания цен и в 2015 году не будет повышать тарифы на свои рейсы по России. Более того, на тех внутренних маршрутах, где авиакомпания является единственным перевозчиком, ее тарифы будут снижены на 5-7%.