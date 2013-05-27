Ежемесячно в мэрию за поддержкой обращаются 1500 бизнесменов

Все больше молодежи стремится заниматься бизнесом

В Москве все больше молодых людей стремятся заниматься бизнесом. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Князев.

"К нам в течение месяца обращаются до полутора тысяч человек, мы видим, что молодых среди них не меньше половины. Также виден большой интерес со стороны ребят, которые на сегодняшний день завершают свое обучение", - отметил Князев.

Он отметил, что для работы с будущими бизнесменами созданы пять центов молодежного предпринимательства при крупнейших московских вузах. Кроме того, для оказания дополнительной поддержки действует несколько специальных программ, которые помогают выбрать вектор деятельности и определиться с финансированием.

По словам чиновника, в первую очередь важно определиться, какую задачу человек хочет решить и как бизнес может ему в этом помочь. А затем надо выработать меры поддержки его дальнейших шагов, в том числе это касается субсидий.

Князев подчеркнул, что молодые предприниматели обязательно должны проходить обучение, так как вести бизнес в таком городе, как Москва, без практических знаний невозможно.