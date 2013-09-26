Столичные предприниматели должны работникам более ста миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Задолженность столичных предпринимателей перед рабочими составляет более ста миллионов рублей, сообщил в четверг, 26 сентября, прокурор Москвы Сергей Куденеев на встрече с бизнесменами в Центральном доме предпринимателей.

"Один из наиболее жестко отслеживаемых вопросов на сегодняшний день - трудовые отношения. Происходит огромное количество нарушений в сфере выплат заработной платы", - добавил прокурор. Куденеев заявил также, что за подобные нарушения предпринимателей ждет более жесткое наказание.

Куденеев, между тем, не отрицает, что и сами бизнесмены могут оказываться в роли жертв - например, если нарушения законодательства исходят со стороны чиновников. Он отметил, однако, что количество обращений, поступающих от предпринимателей в столичные надзорные ведомства, до сих пор остается минимальным и составляет всего один процент от общего количества поступающих в прокуратуру заявлений и обращений.

По словам прокурора, подобное поведение предпринимателей может быть связано с их недоверием к государственным органам. "Такая пассивность порождает коррупцию и предоставляет чиновникам различного уровня возможность и дальше нарушить закон и права граждан", - сообщил прокурор Москвы.

Жители столицы, напротив, стали чаще жаловаться прокурорам, заявил Куденеев. "Увеличилось количество обращений граждан о нарушениях на территории города санитарно-эпидемиологического законодательства магазинами крупных торговых сетей", - сказал он на встрече с бизнесменами. Так, за первое полугодие в прокуратуру поступило 553 таких заявления.