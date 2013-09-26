Форма поиска по сайту

26 сентября 2013, 13:50

Экономика

Инвесторам облегчат порядок осмотра объектов, принадлежащих Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Тендерный комитет изменил порядок осмотра объектов нежилого фонда, которые могут быть сданы в аренду. Теперь, чтобы осмотреть помещение, являющееся собственностью московской имущественной казны, инвестору достаточно направить в адрес департамента по конкурентной политике обращение с указанием даты осмотра, сообщает пресс-служба департамента.

Дату и время будущего осмотра инвестор должен выбрать исходя из графика, предложенного в пункте 6.5 документации об аукционе. Так в документах об аукционе значится, что осмотр здания по адресу улица Беловежская, дом 13, производится с 14 часов 30 минут до 16 час.

Для того чтобы подать заявку, возможному арендатору нужно указать ряд персональных данных, среди которых: ФИО, название организации, номер лота, дата аукциона и прочее.

Запрос на осмотр помещения должен быть подан не позднее 15.00 в день, предшествующий дате осмотра помещения.

