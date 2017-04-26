Ежегодная премия Best.ru назвала лауреатов

Лауреаты премии Best.ru 2016 года стали известны по всем трем номинациям.

В номинации "Компания года" выбрали 16 организаций. Среди банков лучшим стал "Сбербанк", из страховых компаний – "СОГАЗ". "НПФ Сбербанка" получил премию как негосударственный пенсионный фонд. Из ТЭК выделили "МРСК Центра".

В области нефтегазодобычи лауреатом стала компания "НК Роснефть", в сфере строительства инфраструктуры – "Стройтрансгаз", в химической промышленности – "МХК "ЕВРОХИМ", а в металлургии – "Новолипецкий металлургический комбинат".

В сфере продуктов питания лауреатом выбрали "АФГ Националь". Премию также получили "КАМАЗ" – в области автомобилестроения, "Фармстандарт" – в фармацевтической сфере. Лучшим ритейлером стал "М.видео менеджмент", в сфере оптовой торговли выделилась компания "ТЕРЕМ".

Премию получили также инвестиционная компания "БК Регион" и СМИ "Русская Медиагруппа".

Пять компаний стали лауреатами в номинации "Проект года". В области IT/Телеком это "Межрегиональный ТранзитТелеком, в сфере финансовых услуг – платежный сервис "МКБ". "Информационное агентство Банки.ру" стало лауреатом как маркетплейс. "АМФ – международная сеть доставки цветов" получила премию как лучшая компания в сфере услуг и сервиса.

Социальным проектом года стал "Образовательный проект "TVоя Москва" от АО "Москва Медиа"

Третья номинация – персона года. Лауреатами стали президент республики Татарстан Рустам Миниханов, главный тренер сборной России Олег Знарок, доктор медицинских наук, пластический хирург Наталья Мантупрова. Премию также получили ректор РАНХиГС Владимир Мау, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки", президент – председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин.

В сфере ТЭК выделили председателя Совета директоров "РуссНефть" Михаила Гуцериева, а в области IT/Телеком – президента группы компаний InfoWatch и соучредителя "Лаборатории Касперского" Наталью Касперскую. Максим Басов из группы компаний "Русагро" стал лауреатом в сфере АПК, а в области алкогольной промышленности премию получил президент группы компаний Simple Максим Каширин.