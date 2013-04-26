Количество предпринимателей в Москве за год увеличилось на 10%

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество индивидуальных предпринимателей в столице за год увеличилось на 10%. Об этом на пресс-конференции заявил глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров.

При этом, он отметил, что в целом, по России ситуация наблюдается прямо противоположная: количество индивидуальных предпринимателей, наоборот, сокращается. Причиной сами бизнесмены называют увеличение страховых взносов.

"Такая проблема есть в целом по России, но в Москве за 2012 год был зафиксирован рост числа ИП на 10% по сравнению с 2011 годом", - уточнил чиновник.

В настоящий момент в городе насчитывается около 200 тысяч предприятий малого бизнеса и 80 тысяч ИП. Общий оборот малого бизнеса в столице составил 7 трлн рублей.

По словам Комиссарова, 50% всех опрошенных предпринимателей сказали, что чувствуют стабильность бизнеса в городе, 30% говорят о сокращении или перепрофилировании деятельности предприятия. В основном это касается предприятий, которые занимаются торговлей.

Кстати, год назад в Москве был создан Штаб по защите предпринимателей. Его задача - решение системных проблем. Одна из первых проблем, которой занялся Штаб - подключения к электричеству. Раньше на подключение к электросетям у бизнесменов уходило около полугода. Сейчас для объектов малой мощности этот срок сократили до двух недель.