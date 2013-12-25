Компании: Starbucks

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Starbucks - американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Управляющая компания — Starbucks Corporation. Starbucks является самой крупной кофейной компанией в мире с сетью из более 19 тысяч кофеен в 60 странах, в том числе в США, Канаде, Японии, Великобритании и России.

Starbucks продает эспрессо, другие горячие и холодные напитки, кофе, горячие и холодные сэндвичи, пирожные, закуски, а также кружки и стаканы. Чистая прибыль компании в 2012 году составила $1,38 млрд.