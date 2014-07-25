Футбольному "Спартаку" окажут дополнительную спонсорскую помощь

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Совет директоров компании "ЛУКойл" одобрил сделку по оказанию дополнительной спонсорской помощи московскому "Спартаку", сообщает пресс-служба команды. Нефтяной гигант, напомним, является генеральным партнером столичного клуба.

Сумма сделки по соглашению не разглашается. Известно, что решение было принято единогласно.

В прошлом году "Спартак" получил от "ЛУКойла" 185 миллионов рублей в качестве спонсорской помощи.

Отметим, что минувший сезон вновь закончился для "красно-белых" неудачей. "Спартак" занял шестое место и не попал в еврокубки.