Город выставил на торги жилые дома на западе столицы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Столичные власти на Road Show 26 марта представят инвесторам объекты, выставленные на торги в западном округе.

Мероприятие организовано правительством Москвы совместно с Агентством стратегических инициатив. Презентация из серии #ПРОСТОБИЗНЕС пройдет в здании префектуры ЗАО.

На Road Show представители профильных и территориальных органов власти расскажут об условиях и порядке реализации выставленных на торги земельных участков под капитальное строительство, нежилых помещений, а также объектов жилого и гаражного назначения.

Детали проведения торгов, в частности, можно будет узнать у представителей департамента Москвы по конкурентной политике и штаба по защите бизнеса.

По словам организаторов, мероприятие призвано "снизить административные барьеры и улучшить предпринимательский климат Москвы".