Четыре российских предприятия будут поставлять мясо птицы в ОАЭ

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Четыре российских предприятия по производству мяса птицы будут поставлять свою продукцию в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Такое решение было принято по результатам проверки, проведенной инспекторами федеральной службой и ОАЭ в декабре 2015 года.

Теперь поставлять свой товар на территорию ОАЭ имеют право предприятия "ПензаМолИнвест" (Пензенская область), "Васильевская птицефабрика" (Пензенская область), "Ставропольский бройлер" филиал "Благодарненский" (Ставропольский край), "Птицекомбинат" (Ставропольский край).

Таким образом, российская мясная продукция будет представлена в Эмиратах уже девятью отечественными производителями.

Недавно Россия возобновила поставки мяса птицы в Евросоюз. Они были приостановлены в сентябре прошлого 2014 года из-за вспышки птичьего гриппа в Алтайском крае.

По словам представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, в настоящее время ситуация находится под контролем, и требования регламента Европейской комиссии выполнены.

РФ поставляет в ЕС яйца класса Б, мясо птицы, а также продукты на его основе, подвергнутые "обработке А".

Разрешение на поставки мяса птицы имеют два предприятия компании "Приосколье", "Брянский бройлер" ("дочка" холдинга "Мираторг"), а также "Краснобор" и "Перепелкины и Жоевъ".