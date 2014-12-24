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Бизнес

24 декабря 2014, 11:37

Власти выставят на торги 600 помещений для развития малого бизнеса

бизнес инвесторы Road Show экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

26 декабря предпринимателям представят около 600 помещений для развития малого бизнеса. Презентация состоится на Бирже торгов в 14-м павильоне ВДНХ, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Помещения, которые покажут на Road Show, можно будет купить или арендовать. Они расположены в разных районах Москвы, добавил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

"Реализуемые городом помещения небольшой площади могут представлять интерес для представителей малого бизнеса. Их можно рассматривать в качестве замещения киосков и ларьков, а также использовать для развития бизнеса", - сказал он.

Как проходят торги в Москве

Напомним, на выездной презентации Road show 20 ноября инвесторам представили 33 жилых помещения, находящихся в хозяйственном ведении ГУП "Моссоцгарантия". Жилые помещения расположены в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном округах столицы.

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