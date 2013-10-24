Бизнес-школа "Сколково" помогает в поиске смыслов - Шаронов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская школа управления "Сколково" не только обучает секретам бизнеса, но и помогает в поиске смыслов. Об этом в интервью радиостанции "Москва FM" рассказал экс-заммэра Москвы, а теперь ректор бизнес-школы "Сколково" Андрей Шаронов.

По его словам, бизнес-школа "Сколково" равняется не на российские программы, а на международные стандарты. "Наши программы дорогие именно потому, что мы предлагаем программы мирового уровня. <...>У нас львиная доля преподавателей из мировых бизнес школ. И стоимость практически такая же, как в лучших бизнес школах Европы. Чуть пониже, чем в американских", - пояснил Андрей Шаронов.

Ректор добавил, что студенты здесь проживают в четырехзвездочном отеле, что также повышает стоимость. Однако, по мнению Андрей Шаронова, это "современный взгляд на бизнес-школу". "Мы работаем с состоявшимися бизнесменами, предпринимателями, которые ожидают такой комфорт", - подчеркнул он.

В то же время Шаронов отметил, что в школе есть и более бюджетные несертифицированные программы.

"Нам всего 7 лет, Гарварду – 370, а основным европейским школам более 100 лет. Нас еще не разглядели, хотя мы высоко прыгаем. Но это, надеюсь, вопрос времени и вопрос ощущения наших выпускников. 10 тысяч человек прошло через нашу школу. 500 – это студенты долгосрочных программ. К нам приходят люди уже от тех, кто закончил", - рассказал Андрей Шаронов.

По словам Шаронова, вопрос конкурентоспособности каждый решает сам для себя. "Одному нравится Сколково, а другому не нравится. Отчасти это может быть наша проблема, потому что мы неправильно скоммуницировали, но отчасти это и дело вкуса", - добавил он.