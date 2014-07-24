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Бизнес

24 июля 2014, 14:28

В создании проекта легкого метро примут участие 4 иностранные компании

бизнес легкое метро инвестирование

Фото: ИТАР-ТАСС

Принять участие в создании проекта легкого метро в Подмосковье намерены четыре иностранные компании: Siemens, французская компания Alstom, китайская корпорация China Railway Construction и итальянский холдинг Finmeccanica. Об этом журналистам рассказал зампред правительства Московской области Денис Буцаев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Siemens намерена также инвестировать в проект. Компания может начать поставки низкопольных трамвайных вагонов, а также внести предложения по управлению движением.

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Решение о том, как будет финансироваться проект, пока не принято. Обсуждаются два варианта: государственно-частное партнерство с привлечением бюджетных средств или инвестиции от частных компаний.

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Стоимость строительства первого участка легкого метро оценена в 250 миллиардов рублей.

В настоящее время разработана концепция первых двух участков легкого метро. В 2018 году введут в строй линию, соединяющую Подольск, Домодедово и Раменское, а спустя четыре года другая линия легкого метро пройдет от Мытищ до Реутова через Пушкино, Ивантеевку, Щелково и Балашиху.

Общая протяженность линий легкого метро составит 245 километров.

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