Как работают инновационные производства города

"Инновационным" бизнесменам могут предоставить налоговые льготы

Бизнесменам, занимающимся инновациями, могут предоставить дополнительные льготы. Госдума рассматривает законопроект, в котором идет речь о производстве микросхем, полезных исследованиях и изобретениях, передает телеканал "Москва 24".

Например, подобные ноу-хау используют в столице на городском транспорте и в медицине. Так, на заводе "Микрон" в Зеленограде производят микросхемы для паспортов, сим-карт и проездных билетов.

Процесс изготовления микросхем очень трудоемкий, на изготовление одной партии уходит примерно 3 месяца. При этом делают пластинки в специальных "чистых комнатах", где все стерильно.

А в технополисе "Москва" создают интеллектуальные информационные системы – гигантские процессоры с миллионами микросистем, похожие на шкафы. Кроме того, там поставили на поток и инновационную книгопечать. На производство одной книги там уходят считанные минуты, а за месяц из типографии выходит миллион экземпляров.

Как отметил председатель совета директоров инновационной типографии Евгений Хат, главная задача производства – заместить импорт книжной продукции из Китая.

Отметим, что максимально заместить импортные товары российскими – задача всех производств. Например, и тех, которые разрабатывают приборы для контроля подлинности полиграфической продукции. Это паспорта, водительские удостоверения, банкноты, акцизные марки и даже предметы искусства.

Как работает программа импортозамещения в Москве

Ранее Сергей Собянин пообещал всестороннюю поддержку столичным бизнесменам в 2015 году. Это предусматривает антикризисный план мэрии, принятый 10 февраля на заседании президиума правительства.

В сфере импортозамещения в план вошла реализация дополнительных мер для развития кластеров в приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, информационные технологии, микроэлектронику и производство стройматериалов, а также пищевую промышленность.

Кроме того, будет продолжено финансирование индустриальных парков, технопарков и технополисов. А с производителями импортных товаров планируется заключать долгосрочные государственные контракты, одним из условий которых станет создание и развитие производства в Москве.

"Приоритетными отраслями промышленности в области импортозамещения будут являться те, которые дают продукцию, наиболее потребляемую в больших объемах городом. Это первое. Второе – это потенциал наших предприятий, которые готовы сами производить эту продукцию. И третье – это влияние госзаказчика на те или иные отрасли", - отметил мэр Москвы.

По его словам, в перечень продукции должны войти такие отрасли, как микроэлектроника, нанотехнологии и другие инновационные направления. "Мы уже заключили многолетние контракты на производство вагонов для метро. Это крупнейший машиностроительный контракт в России, предусматривается практически стопроцентное изготовление всех комплектующих на российских предприятиях", – добавил Сергей Собянин.

Помимо этого, власти запланировали введение льгот и рассрочек по арендным платежам за землю. "Важнейшим направлением является поддержка строительного сектора. Напомню, что мы ввели в прошедшем году около девяти миллионов квадратных метров жилья, офисной, коммерческой недвижимости. Нам надо предпринять все меры для того, чтобы этот бизнес поддержать, чтобы объем инвестиций не уменьшался или был достаточно стабильным", – рассказал мэр Москвы.