Самым богатым человеком России может стать Виктор Вексельберг

Виктор Вексельберг. Фото: ИТАР-ТАСС

Основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг может стать богатейшим человеком России. Тогда он обгонит по своему состоянию Алишера Усманова.

Состояние Вексельберга может вырасти на 1,5 миллиарда после заключения соглашений по покупке "Роснефтью" доли бизнесмена в ТНК-ВР. Оно достигнет 18 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг американского агентства Bloomberg.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что "Роснефть" заключила соглашение о покупке ТНК-ВР. Однако Лондонская фондовая биржа затем опровергла это сообщение. Как говорится на ее сайте, окончательного соглашения в этом вопросе еще не достигнуто.

Если сделка все же состоится, то у Вексельберга будет на 700 миллионов долларов больше, чем у Усманова, который лидировал среди россиян в "Индексе миллиардеров Bloomberg" с 5 марта. При этом в общемировом рейтинге Вексельберг занимает скромное 40-е место.

Лидер общемирового списка - мексиканец Карлос Слим, в распоряжении которого находятся 77,3 миллиарда долларов.