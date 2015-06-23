Рыбные консервы из ЕС предлагают внести в список эмбарго

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Росрыболовство выступило с идеей добавить рыбные консервы в список продуктового эмбарго, сообщил журналистам глава ведомства Илья Шестаков.

После того, как ЕС решил продлить экономические санкции против России до 31 января 2016 года, правительство представило документ об ответном продлении продуктового эмбарго.

"Мы предложили включить рыбные консервы. Какой в итоге выйдет перечень в правительство из Минсельхоза, я не знаю", - приводит слова Шестакова МИА "Россия сегодня".

Напомним, что 23 июня решение о продлении экономических санкций Европейского союза против России на полгода вступило в силу. Санкции запрещают экспорт товаров военного и двойного назначения из ЕС, оборудования для нефтяных разработок и ограничивают финансирование российских оборонных концернов. Кроме того, запрещено долговое финансирование "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", а пяти крупнейшим банкам запрещается выдавать кредиты на сроки более месяца.

Напомним, 19 июня ЕС продлил экономические санкции в отношении Крыма. Санкции ввели в рамках "европейской стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России".

ЕС ввел первый блок санкций 23 июня 2014 года. Эти меры включают запрет на торговлю с Крымом любыми видами товаров, если они не проходят таможню на Украине, а также полный запрет на все виды европейских инвестиций на полуострове.

Евросоюз также отказывает в выдаче шенгенских виз жителям Крыма, имеющим российский загранпаспорт. Еще в ЕС действует запрет для судов под флагом сообщества на заход в крымские порты, а для самолетов - на совершение посадок в аэропортах полуострова, если это не вызвано экстренной необходимостью.

Отметим, 4 июня Россельхознадзор ввел запрет на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии. Мораторий начал действовать после того, как инспекторы провели ряд исследований на предприятиях этих стран и нашли в консервах запрещенные и вредные вещества.