"Сделано в России" улучшит репутацию страны за рубежом

Продвижением отечественных товаров займется бренд "Сделано в России"

Правительство активизирует работу над коммуникационным проектом Made in Russia ("Сделано в России"). Бренд займется продвижением российской продукции, бизнеса и культуры не только внутри страны, но и за ее пределами. Инициативу в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировала специалист по маркетингу и рекламе Института МИРБИС Марина Прокина.

"Могу предположить, что будут выбраны российские производители, которые производят достаточно качественную продукцию, и им предложат участвовать в этой программе. Для бренда предполагается создание специального логотипа, который будет ставиться на предварительно отобранную отечественную продукцию", – объяснила эксперт.

Основной идеей является создание общего каталога, содержащего информацию о национальных коммерческих и культурных брендах, экспортерах и продукции.

По словам Прокиной, для улучшения имиджа России за рубежом необходимо поставлять товары, качественно превосходящие те, которые уже присутствуют на рынках.

"Если говорить о продуктах питания, они могут не соответствовать вкусовым привычкам зарубежных потребителей. В этом кроется некая проблема, для решения которой и необходим строгий отбор", – добавила эксперт.

Ранее m24.ru сообщало об инициативе российских производителей продавать свои товары на китайской интернет-площадке AliExpress. Пока этой возможностью могут воспользоваться только россияне, для иностранных пользователей они недоступны.

Пилотный проект по продвижению российской продукции на AliExpress, анонсированный Минпромторгом, по сути провалился. За несколько месяцев покупатели сделали всего 24 заказа. Производители жаловались на неполадки в работе AliExpress, оптимизированной под китайских продавцов. Сама же площадка объяснила низкий уровень продаж неоправданно высокими ценами.