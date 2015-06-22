Евросоюз продлил санкции в отношении России

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Министры иностранных дел Евросоюза продлили санкции в отношении России сроком на полгода, сообщает "Интерфакс". Они будут действовать до 31 января 2016 года.

Как отметила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич, меры введены "с целью полной реализации Минских соглашений".

#EU extended economic sanctions against #Russia until 31 January 2016, with a view to complete implementation of #Minsk agreements. — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) 22 июня 2015

Санкции запрещают экспорт товаров военного и двойного назначения из ЕС, оборудования для нефтяных разработок и ограничивают финансирование российских оборонных концернов. Кроме того, запрещено долговое финансирование "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", а пяти крупнейшим банкам запрещается выдавать кредиты на сроки более месяца.

19 июня ЕС продлил экономические санкции в отношении Крыма. Санкции ввели в рамках "европейской стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России".

ЕС ввел первый блок санкций 23 июня 2014 года. Эти меры включают запрет на торговлю с Крымом любыми видами товаров, если они не проходят таможню на Украине, а также полный запрет на все виды европейских инвестиций на полуострове.

Евросоюз также отказывает в выдаче шенгенских виз жителям Крыма, имеющим российский загранпаспорт. Еще в ЕС действует запрет для судов под флагом сообщества на заход в крымские порты, а для самолетов - на совершение посадок в аэропортах полуострова, если это не вызвано экстренной необходимостью.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщал, что Россия сохранит продовольственное эмбарго, если европейские страны продлят санкционный режим. При этом новые контрмеры вряд ли будут введены.

"Мы просто будем сохранять статус-кво. Если санкционный режим продолжается, продолжается и продовольственное эмбарго, это симметричная мера. Оно может быть с какими-то нюансами продлено", - сказал министр.

Кроме того, Улюкаев сомневается, что Россия будет вводить санкции в других отраслях в ответ на политику ЕС.