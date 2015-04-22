Онлайн: генеральный директор ОАО "ВымпелКом" Михаил Слободин о секретах успеха

Фото: slobodin.livejournal.com

24 апреля в Московской школе управления СКОЛКОВО состоится закрытая встреча с генеральным директором ОАО "ВымпелКом" Михаилом Слободиным. Встреча пройдет в формате Speakers Nights.

Михаил Слободин – обладатель ряда государственных и профессиональных наград. Он является заслуженным работником ЕЭС России и членом-корреспондентом Российской инженерной академии. Слободин – один из самых эффективных и успешных менеджеров страны. Одной из важнейших причин его успеха является нестандартный подход к формированию стратегии развития компании. На встрече Михаил расскажет о там, как правильно собирать и мотивировать команду, а также о принципах создания успешного бренда.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.