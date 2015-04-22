Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 апреля 2015, 10:42

Экономика

Онлайн: генеральный директор ОАО "ВымпелКом" Михаил Слободин о секретах успеха

Фото: slobodin.livejournal.com

24 апреля в Московской школе управления СКОЛКОВО состоится закрытая встреча с генеральным директором ОАО "ВымпелКом" Михаилом Слободиным. Встреча пройдет в формате Speakers Nights.

Михаил Слободин – обладатель ряда государственных и профессиональных наград. Он является заслуженным работником ЕЭС России и членом-корреспондентом Российской инженерной академии. Слободин – один из самых эффективных и успешных менеджеров страны. Одной из важнейших причин его успеха является нестандартный подход к формированию стратегии развития компании. На встрече Михаил расскажет о там, как правильно собирать и мотивировать команду, а также о принципах создания успешного бренда.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 24 апреля в 19.00
  • Что: лекция о том, как собрать команду и сделать свой бизнес успешным
  • Кто: Михаил Слободин
  • Кому смотреть: будущим гениальным управленцам

бизнес бренды бизнесмены управление Школа управления СКОЛКОВО

