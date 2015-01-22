Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Бизнес

22 января 2015, 16:09

Скоростную железную дорогу Москва-Пекин построят за счет Китая

бизнес железная дорога китай инвесторы

Фото: ТАСС

Китай построит высокоскоростную железную дорогу, связывающую Пекин с Москвой, сообщает Bloomberg. Стоимость строительства оценили в 242 миллиарда долларов (1,5 триллиона юаней).

Ожидается, что поездка из Пекина в Москву по новой железной дороге протяженностью 7 тысяч километров займет два дня. Маршрут будет проходить через территорию Казахстана. Строительство трассы может занять от восьми до десяти лет.

Магистраль свяжет центр страны, Поволжье и Урал: Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Пермь, Уфу и Челябинск. Затем железная дорога пройдет по территории Казахстана с остановкой в Астане. Третий участок пути придется на Китай, он продлится до Пекина.

Сейчас поезда из Москвы в Пекин ходят по Транссибирской магистрали. Путешествие длится шесть суток. На территории России поезд делает остановки в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Забайкальске, а затем въезжает на территорию Китая.

Ссылки по теме

Напомним, проект Евразийского высокоскоростного транспортного коридора "Москва–Пекин" представили в сентябре на форуме в Сочи. Подписанный меморандум подразумевает сотрудничество РЖД и "Китайских железных дорог" в проектировании, строительстве, обслуживании, поставке оборудования, инвестировании и финансировании проекта. Китай, согласно документу, может как инвестировать в капитал, так и запрашивать инвестиции. Россия, в свою очередь, готова использовать китайские технологии в области высокоскоростных магистралей (ВСМ), а так же в строительстве и производстве оборудования.

Ранее сообщалось, что инвесторы из Китая готовы вложиться в строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань", если ее продлят до Пекина.

Также с 2005 года в России строится Амуро-Якутская магистраль. Общая протяженность железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Нижний Бестях (Якутск) составляет более 800 километров. Новая линия связывает крупнейшие агломерации северо-востока страны. Это самый масштабный проект создания железнодорожной инфраструктуры в России за последние 30 лет.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать