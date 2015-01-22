Скоростную железную дорогу Москва-Пекин построят за счет Китая

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Китай построит высокоскоростную железную дорогу, связывающую Пекин с Москвой, сообщает Bloomberg. Стоимость строительства оценили в 242 миллиарда долларов (1,5 триллиона юаней).

Ожидается, что поездка из Пекина в Москву по новой железной дороге протяженностью 7 тысяч километров займет два дня. Маршрут будет проходить через территорию Казахстана. Строительство трассы может занять от восьми до десяти лет.

Магистраль свяжет центр страны, Поволжье и Урал: Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Пермь, Уфу и Челябинск. Затем железная дорога пройдет по территории Казахстана с остановкой в Астане. Третий участок пути придется на Китай, он продлится до Пекина.

Сейчас поезда из Москвы в Пекин ходят по Транссибирской магистрали. Путешествие длится шесть суток. На территории России поезд делает остановки в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Забайкальске, а затем въезжает на территорию Китая.

Напомним, проект Евразийского высокоскоростного транспортного коридора "Москва–Пекин" представили в сентябре на форуме в Сочи. Подписанный меморандум подразумевает сотрудничество РЖД и "Китайских железных дорог" в проектировании, строительстве, обслуживании, поставке оборудования, инвестировании и финансировании проекта. Китай, согласно документу, может как инвестировать в капитал, так и запрашивать инвестиции. Россия, в свою очередь, готова использовать китайские технологии в области высокоскоростных магистралей (ВСМ), а так же в строительстве и производстве оборудования.

Ранее сообщалось, что инвесторы из Китая готовы вложиться в строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань", если ее продлят до Пекина.

Также с 2005 года в России строится Амуро-Якутская магистраль. Общая протяженность железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Нижний Бестях (Якутск) составляет более 800 километров. Новая линия связывает крупнейшие агломерации северо-востока страны. Это самый масштабный проект создания железнодорожной инфраструктуры в России за последние 30 лет.